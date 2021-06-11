Alaycı bir şekilde "Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız" diye bağırdı. "Ben zaten burada oturuyorum. Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz" deyip arkamı döndüm. Arkadan eşarbımı aşağıya doğru çekiştirip saçımı açtı. Elindeki koyu renkli ve uzun bir cisimle yüzüm ve kafama 4-5 defa vurduktan sonra gözlerim karardı. Beni omuzlarımdan tutarak yere fırlattı ancak sonrasında ben bilincimi kaybedip bayılmışım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Biz kendisine karşılık vermedik ve saldırıyı önleyemedik.