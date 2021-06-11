Son dakika haberi... İstanbul Şişli'deki Mıstık Parkı'nda 28 Şubat zihniyetini aratmayan bir olay yaşandı. Eray Çakın adlı kişi akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya hakaret ettikten sonra genç kadını darp etti. Şiddete uğrayan Akkaya "Başörtümü açtı, yüzüme vurdu, gözlerim karardı" dedi.
SABAH'ta yer alan habere göre, 28 Şubat zihniyetini hatırlatan olay, 6 Haziran'da Şişli'deki Mıstık Parkı'nda yaşanmış, Eray Çakın adlı kişi Akkaya'ya hakaret ettikten sonra genç kadını darp etmişti. Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan Neşe Nur Akkaya'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.
Dizlerinde ve sağ omzundaki morarma nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nden kendisine 10 günlük rapor verildiğini aktaran Akkaya'nın yaşadığı dehşete ilişkin anlattıkları özetle şu şekilde:
Arkadaşım Yasemin Ferhat ile oturuyorduk. Eray Çakın isimli şahıs da kendi arkadaş grubuyla 3-4 metre mesafede oturmaktaydı. Rahatsız edici bakışlarına ve gülüşlerine maruz kalmaya başladık. Bizim dışımızda başörtülü kimse yoktu. Alaycı bakışlara aldırmadım. Ancak arkadaşım Yasemin kendisini ortamda rahat hissetmediğini ve parktan gitmek istediğini söyledi. Bu esnada çevrede oturacak başka yer bulamayınca oturduğumuz yerde kalmaya devam ettik.