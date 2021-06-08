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    • 08.06.2021 14:03
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    'nda başörtülü akademisyen ve kız arkadaşına yumruklu saldırı: “Burada sizin gibileri istemiyoruz”

    Öğretim görevlisi ve kız arkadaşı parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Ç. isimli şahsın önce bakışları daha sonra ise 'başörtüleri nedeniyle' hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı. Başörtülü oldukları için "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. ’ya gidin" şeklinde nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. daha sonra yumruklu saldırıda bulundu, termosla bayıltana kadar darbetti. Gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden Eray Ç.'nin serbest kalması ise tepkilere neden oldu. Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi, tepkisini "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek belirtti ve Eray Ç'nin tutuklanmasını talep etti. Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında faşist saldırıya tepki gösterdi.

    Nişantaşı'nda başörtülülere yumruklu saldırı

    Alçak saldırı, dün Nişantaşı'ndaki Mıstık Parkı'nda yaşandı. Eray Ç. genç kadınların yanına gelerek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" diyerek nefret söylemlerinde bulundu.

    Neye uğradığını şaşıran genç kızlar, şahsa "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek tepki gösterdi.

    SÖZLÜ SALDIRI YETMEDİ YUMRUK ATTI
    Bunun üzerine Eray Ç. sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve elindeki termos ve enerji içeceği şişesiyle Neşe Nur Akkaya'ya vurdu, art arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere yığıldı.

    NEŞE NUR AKKAYA DARP RAPORU ALDI
    Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

    Mağdur Neşe Nur Akkaya'nın bir hafta işe gidemeyeceği öğrenildi.

        İFADESİNDE İTİRAF ETTİ
        Gözaltına alınan Eray Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

        Eray Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        "BU ŞAHIS ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZECEK Mİ?"
        Yaşanan olayla ilgili Sabah'a konuşan Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Mehmet Akif Akkaya şunları söyledi:

        "Ablam ve arkadaşı Nişantaşı mıstık parkında oturuyorlarken arkasında oturan bir kişi ablama önce sözlü tacizde bulunuyor. Sözlü tacizden önce de bir süre ablam ve arkadaşını bakışlarıyla rahatsız ediyor. Ardından bir şeyleri bahane edip ablamın yanına gelip bağırmaya başlayan bu şahıs, ablamın cevap vermesi üzerine ablama yumruk atmaya başlıyor. Ablama 'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz' deyip ablamın başörtüsüne laf atıyor. 'Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' gibi birçok nefret söyleminde bulunuyor. Ablamın da 'rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin demesi üzerine' Ablama elindeki termos ile vurmaya başlamak suretiyle yumruk atmaya başlıyor. Ablam araştırma görevlisi ve bu hafta işine gidemiyor. Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor. Şahsın yanındaki arkadaşları da şahsın birçok kez yumruk attığını polise ifadesinde verdiler. Olaya birçok polis memuru ve vatandaş da şahit oldu. Yine polis ifadelerinde nefret söylemlerini de, şiddet uyguladığını da kabul ettiler. Sadece ablam başörtülü olduğu için ablama ve arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli E.Ç. tutuklansın."

        TEPKİ GECİKMEDİ: "BU FAŞİST TUTUKLANSIN!"
        Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Akif Akkaya "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulundu.


        TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: "28 Şubat bitmedi. Sadece politik araçlarından mahrum kaldı. Zihniyet yerinde duruyor. Balçıklaşmış bir nefretle toplumu okumaya devam ediyor. Tutsak ettiği ruhları ise birer mankurta dönüştürüyor."



            AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: "21. YY Nişantaşı... Sırf birinin başörtüsü var diye darp edilip saldırıya uğramamalı. Ona "burada ne işin var git Gaziosmanpaşa'ya" denmemeli. Bu nefret suçudur. Bu tipler toplum düşmanıdırlar. Gereğinin yapılması noktasında takipçiyiz."



            AK Parti MKYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin: "Bir akademisyen Nişantaşı'nda başörtülü olduğu için darp ediliyor. Saldırgan da, arkadaşları da, şahitler de olan biteni kabul ediyor. İdeolojik şiddet tam tersi faillerce yapılsaydı Türkiye'nin tek gündemiydi."

            Akademisyen Oğuzhan Bilgin: "Başörtüsü meselesinin bitmediğini, sivil alanlarda şiddetin, ayrımcılığın, nefret söyleminin devam ettiğini tv dahil hangi platformda dile getirsem "bitmedi mi mağdur edebiyatı" cevapları ile karşılaşıyorum. İşte bu önemsizleştirme çabanızla siz de bu nefret suçlarına ortaksınız."

            Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında faşist saldırıya tepki gösterdi.
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            Haberler Güncel Nişantaşı'nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına yumruklu saldırı: “Burada sizin gibileri istemiyoruz”