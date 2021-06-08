İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Eray Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Eray Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



"BU ŞAHIS ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZECEK Mİ?"

Yaşanan olayla ilgili Sabah'a konuşan Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Mehmet Akif Akkaya şunları söyledi:



"Ablam ve arkadaşı Nişantaşı mıstık parkında oturuyorlarken arkasında oturan bir kişi ablama önce sözlü tacizde bulunuyor. Sözlü tacizden önce de bir süre ablam ve arkadaşını bakışlarıyla rahatsız ediyor. Ardından bir şeyleri bahane edip ablamın yanına gelip bağırmaya başlayan bu şahıs, ablamın cevap vermesi üzerine ablama yumruk atmaya başlıyor. Ablama 'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz' deyip ablamın başörtüsüne laf atıyor. 'Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' gibi birçok nefret söyleminde bulunuyor. Ablamın da 'rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin demesi üzerine' Ablama elindeki termos ile vurmaya başlamak suretiyle yumruk atmaya başlıyor. Ablam araştırma görevlisi ve bu hafta işine gidemiyor. Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor. Şahsın yanındaki arkadaşları da şahsın birçok kez yumruk attığını polise ifadesinde verdiler. Olaya birçok polis memuru ve vatandaş da şahit oldu. Yine polis ifadelerinde nefret söylemlerini de, şiddet uyguladığını da kabul ettiler. Sadece ablam başörtülü olduğu için ablama ve arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli E.Ç. tutuklansın."

