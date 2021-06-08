Alçak saldırı, dün Nişantaşı'ndaki Mıstık Parkı'nda yaşandı. Eray Ç. genç kadınların yanına gelerek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" diyerek nefret söylemlerinde bulundu.
Neye uğradığını şaşıran genç kızlar, şahsa "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek tepki gösterdi.
SÖZLÜ SALDIRI YETMEDİ YUMRUK ATTI
Bunun üzerine Eray Ç. sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve elindeki termos ve enerji içeceği şişesiyle Neşe Nur Akkaya'ya vurdu, art arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere yığıldı.
NEŞE NUR AKKAYA DARP RAPORU ALDI
Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.
Mağdur Neşe Nur Akkaya'nın bir hafta işe gidemeyeceği öğrenildi.