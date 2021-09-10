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    • 10.09.2021 14:03
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    Otellere aşısız gidilir mi? Seyahatlerde, toplu taşımada, kafelerde, otellerde, AVM’lerde aşı zorunluluğu var mı?

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla Otellere aşısız gidilir mi? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs ile tüm dünya gibi uzun zamandır mücadele eden ülkemizde aşılama büyük önem taşıyor ve herkesin olması salgının hızını kesmek açısından oldukça gerekli. Hala aşısını olmamış vatandaşlar ise kendileri için bir kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Peki Seyahatlerde, toplu taşımada, kafelerde, otellerde, AVM’lerde aşı zorunluluğu var mı? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Otellere aşısız gidilir mi?

    Otellere aşısız gidilir mi? Seyahatlerde, toplu taşımada, kafelerde, otellerde, AVM'lerde aşı zorunluluğu var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vakaların artmasıyla birlikte alınan yeni kararlar da gündeme geliyor ve aşılarını olmayan vatandaşlar aşısızlar için herhangi bir kısıtlama olup olmadığını toplu alanlara giriş yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLDU? OTELLERE AŞISIZI GİDİLİR Mİ?

    Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna şu yanıt verildi:

    "Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."

    PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

    Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    "Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

    Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

        Yayınlanan genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

        PCR TESTİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

        Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

        Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

        Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..

        İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..

        Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
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        Haberler Güncel Otellere aşısız gidilir mi? Seyahatlerde, toplu taşımada, kafelerde, otellerde, AVM’lerde aşı zorunluluğu var mı?
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