Otellere aşısız gidilir mi? Seyahatlerde, toplu taşımada, kafelerde, otellerde, AVM'lerde aşı zorunluluğu var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vakaların artmasıyla birlikte alınan yeni kararlar da gündeme geliyor ve aşılarını olmayan vatandaşlar aşısızlar için herhangi bir kısıtlama olup olmadığını toplu alanlara giriş yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLDU? OTELLERE AŞISIZI GİDİLİR Mİ?
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde "Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna şu yanıt verildi:
"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."
PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?
Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."
Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.