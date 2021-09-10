Otellere aşısız gidilir mi? Seyahatlerde, toplu taşımada, kafelerde, otellerde, AVM’lerde aşı zorunluluğu var mı?

PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.