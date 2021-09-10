Bilim Kurulu üyeleri milyonların merak ettiği soruları cevapladı!

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: "Özellikle İsrail dünyada mRNA aşısını ilk başlatan ve en yüksek oranda, en hızlı yapan ülke. Çok kısa zamanda toplumunun büyük bir kısmını aşılama başarısı da gösterdi. Tam doz aşılama şu anda yüzde 63. Toplam aşı oranı ise yüzde 68. Ama buna rağmen İsrail'de vaka sayıları artınca 'ilave dozlar yapılsın mı' konusu gündeme geldi. İlk aldığı karar 50 yaş üstündeki kişilere ikinci dozdan 5 ay sonra hatırlatma dozu yapmak oldu. Bunun için de 3. doz kampanyası başlattı ve 3. doz kararı alan ilk ülke oldu. Daha sonra da bunu 30 yaşa kadar da düşürdü. Şu anda bu ülkede iki doz BioNTech olanların yarıdan fazlası 3. doz aşısını oldu. Bu uygulama ile çok kısa sürede vakalarda azalma ve 'R' değerinin (kişiler arasında hastalığın yayılma hızı) birin altına indiğini bildirdi. 20 binlere kadar çıkan vaka sayısı kısa sürede 3 binlere kadar düştü. Bunun yanında İsrail kapanma da yaptı.