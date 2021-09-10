Bilim Kurulu üyeleri milyonların merak ettiği soruları cevapladı!

Dünyayı derinden sarsan koronavirüs pandemisi devam ederken virüsle mücadelede her ülke kendi tedbirlerini alıyor. Aşılama ile büyük bir yol kat edilirken 2. doz aşılamalar çoğu ülkede bitti. 3. doz aşılamalara geçilirken akıllara gelen soru ise 'Sürekli aşı mı olacağız?' İşte Bilim Kurulu üyelerinden merak edilen sorulara cevaplar.
2 doz BioNTech olanların bir doz daha vurulmayacağı sanılırken Sağlık Bakanı Koca, "2 doz mRNA (BioNTech) aşısı olan vatandaşlarımızın da hatırlatma dozuna ihtiyacı olacak" açıklamasını yaptı. Peki 3. doz ne zaman yapılmalı, herkes bu dozu olmalı mı, koronaya karşı sürekli aşı mı olacağız? Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı:
6 AY SONRA...
Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kenan Midilli: "Normalde vücut bir enfeksiyonla karşılaştığında, onu vücuttan atabilmek ve yenebilmek için şiddeti bir tepki verir. Yendikten sonra da şiddetli tepki halini sürekli olmasının kendisine zarar vereceğini bildiği için bu enfeksiyon etkeni kontrol altına alındıktan sonra vücut tekrar aşırı tepki halinden normale döner, ama aynı etkenle tekrar karşılaşma olasılığına karşı bu sefer çok daha hızlı bir şekilde yanıt geliştirebilecek bir bağışıklık belleği oluşturur.