Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2021 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 09:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Ankara MLKP terör örgütüne operasyon! 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

    İHA
    Ankara’da terör operasyonu! Gözaltı kararları var

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan şüphelilerin gözaltına alınması kararı verildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    83 milyarlık destek! Hibe, faizsiz kredi, kira desteği…
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara MLKP terör örgütüne operasyon! 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
        SON DAKİKA