CHP'li Ekrem İmamoğlu rezil yönetimi ile tarihe geçecek! İşe gidiş saatinde Uzunçayır metrobüs durağı girişinde iskele!

İstanbul'da otobüslerin sık sık arızalandığı görüntülere aşina olduğumuz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumsuzluklarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
METROBÜS DURAĞI GİRİŞİNE İSKELE
İstanbul'da metrobüslerin çalışma saatlerinin ve insan kalabalığının en yoğun olduğu sabah saatlerinde vatandaşlar Uzunçayır Metrobüs durağında kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı.
Ünalan metrodan Uzunçayır metrobüse geçiş bölümüne İBB tarafından koyulan dev iskele vatandaşları geçebilmelerini engellerken sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.