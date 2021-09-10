CHP'li Ekrem İmamoğlu rezil yönetimi ile tarihe geçecek! İşe gidiş saatinde Uzunçayır metrobüs durağı girişinde iskele!

KABAKTEPE: "1 MİLYAR TL BAKIM-ONARIM İHALESİ ALAN ŞİRKET NEREDE?"

Otobüslerin bakım ve onarımı için İBB'nin 1 milyar TL'yi aşkın ihale verdiğini hatırlatan Kabaktepe, "Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar TL'nin üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini." diye konuştu.