SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolu için 'bütçe yok' diyen Ekrem İmamoğlu Boğaz'a nazır lojman için imkanları seferber etti

ŞEHİTLİK BÖLGESİNE LOJMAN

Gazeteci Tolga Saçıkara, "Bunu gazeteci ve tarihçiler olarak doğru görmüyoruz. Çünkü burası şehitliğe ait bir yer. Hemen yan tarafında Nafi Baba Şehitliği var. Bunu daha önceki belediye başkanları yapmadı. Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.