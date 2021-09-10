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    SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolu için 'bütçe yok' diyen Ekrem İmamoğlu Boğaz'a nazır lojman için imkanları seferber etti

    Son dakika haberleri... Pandemi döneminde açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolu için "bütçe yok" diyen Ekrem İmamoğlu, Boğaz'a nazır lojmanı için belediyenin tüm imkânlarını seferber etti. İmamoğlu’nun lojmanına giden yol asfaltlandı.

    Hastaneye yok Boğaz’daki lojmana var

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'nda İBB'ye ait olan arazide yer alan lojmanı için hiçbir masraftan kaçınmadı. Kentteki birçok projede ödenek yokluğundan dem vurup Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yol yapımı için 'Bütçe yok' diyen İmamoğlu, söz konusu kendi lojmanı olunca belediyenin imkânlarını seferber etti.

    LOJMANA YERLEŞTİ
    Boğaz manzaralı lojmana giden yolların yeniden asfaltlandığı, lojmanın bulunduğu arazide çevre düzenlemelerinin sürdüğü gözlendi. Ağustos sonlarında boğaz manzaralı lojmana yerleştiği kaydedilen İmamoğlu'nun şahsi aracının da lojmanda park halinde olduğu görüldü.

    Lojmanın yer aldığı İBB'ye ait arazide Naif Baba Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı ve Naif Baba Tekkesi de bulunuyor. Arazi Robert Kolej'den Bedrettin Dalan döneminde İBB'ye geçmişti. İmamoğlu'nun şehitlik arazisindeki binayı lojman olarak kullanması tepki çekti.

        ŞEHİTLİK BÖLGESİNE LOJMAN
        Gazeteci Tolga Saçıkara, "Bunu gazeteci ve tarihçiler olarak doğru görmüyoruz. Çünkü burası şehitliğe ait bir yer. Hemen yan tarafında Nafi Baba Şehitliği var. Bunu daha önceki belediye başkanları yapmadı. Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolu için 'bütçe yok' diyen Ekrem İmamoğlu Boğaz'a nazır lojman için imkanları seferber etti
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