İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "9-10 yıldır filo yenilenmedi" yalanı İETT'nin faaliyet raporuyla ortaya çıktı

"HER ZAMANKİ GİBİ ALGI VE MANİPÜLASYON PEŞİNDE"

İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunu paylaşan BB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.