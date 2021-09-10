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    Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Bey hakkında mesaj

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletimizin birlik, beraberliğini en kıymetli mirasımız olarak görüyor, köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Bey hakkında mesaj

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla mesaj yayımladı.

    "ANADOLU'YU İLELEBET TÜRK YURDU OLARAK MUHAFAZA EDECEĞİZ"

    Yiğitliği ve bilgeliğiyle tarihe yön veren bir dünya devletinin temellerini Söğüt'te atan Ertuğrul Gazi'yi rahmetle yad etiğini belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Anadolu'daki küçük bir beylikten bir cihan devletine giden süreçte, Türk milletine önderlik etmiş büyük şahsiyetlerden olan Ertuğrul Gazi'nin ve oğlu Osman Bey'in Söğüt'te diktiği ulu çınarın gölgesinde, asırlarca adaletle hükmedilmiş, farklı mensubiyetlere sahip toplumlar barış ve güven içinde yaşamışlardır. Ecdadımızın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletimizin birlik, beraberliğini en kıymetli mirasımız olarak görüyor, köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

    SULTAN ALPARSLAN, ERTUĞRUL GAZİ, FATİH SULTAN MEHMET...

    Başkan Erdoğan, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin de maziden atiye bir geleneğin yaşatılması, değerlerin genç kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli bir görev ifa ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal'e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran büyük şahsiyetlerimizi, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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