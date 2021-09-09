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    • 09.09.2021 21:19
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

    "BU TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum
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