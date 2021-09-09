Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

"BU TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

