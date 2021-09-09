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    • 09.09.2021 18:29
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    Salgınla mücadele açısından simge bir gün! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah saatlerinde "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı. Bakan Koca an itibariyle konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Koca’dan önemli açıklamalar

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sabah saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Koca Twitter üzerinden "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca an itibariyle konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Saat 12.54 itibarıyla toplam aşı dozunda yüz milyona ulaştık. Yüz milyon doz aşı 84 milyona hayırlı olsun.

    Yüz milyon doz için milyonlarca insan karar verdik harekete geçtik. Katkısı olan herkesi kutluyorum. Aylarda dağ tepe görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

    Aktif vakaların yüzde 90'ını aşı olmamış ve aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

    Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına başvuracak aşamaya geldi.

    Detaylar geliyor...
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    Haberler Güncel Salgınla mücadele açısından simge bir gün! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
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