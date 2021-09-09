Salgınla mücadele açısından simge bir gün! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Saat 12.54 itibarıyla toplam aşı dozunda yüz milyona ulaştık. Yüz milyon doz aşı 84 milyona hayırlı olsun.

Yüz milyon doz için milyonlarca insan karar verdik harekete geçtik. Katkısı olan herkesi kutluyorum. Aylarda dağ tepe görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Aktif vakaların yüzde 90'ını aşı olmamış ve aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına başvuracak aşamaya geldi.

Detaylar geliyor...