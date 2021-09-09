Turkovac aşısı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Yerli aşı Turkovac yan etkisi var mı, içeriği nedir? Yerli aşıyı kim üretiyor?

Bakan Koca canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Koca, '100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi.' ifadelerini kullandı. Koca açıklamasında Turkovac aşısının çıkacağı tarihi de duyurdu. Peki, Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC inaktif mi, varyantlara karşı etkili mi? İşte detaylar!
TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ÇIKACAK? BAKAN KOCA DUYURDU!
100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz.
FAZ 3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.