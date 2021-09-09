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    • 09.09.2021 18:46
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    Turkovac aşısı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Yerli aşı Turkovac yan etkisi var mı, içeriği nedir? Yerli aşıyı kim üretiyor?

    Yerli aşı hakkında araştırmalar son saatlerde artmaya başladı. Türkiye'de aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte yerli aşının çıkacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bakan Koca canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Koca, '100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi.' ifadelerini kullandı. Koca açıklamasında Turkovac aşısının çıkacağı tarihi de duyurdu. Peki, Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC inaktif mi, varyantlara karşı etkili mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Turkovac aşısı ne zaman, hangi tarihte çıkacak?

    Bakan Koca canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Koca, '100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi.' ifadelerini kullandı. Koca açıklamasında Turkovac aşısının çıkacağı tarihi de duyurdu. Peki, Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC inaktif mi, varyantlara karşı etkili mi? İşte detaylar!

    TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ÇIKACAK? BAKAN KOCA DUYURDU!

    100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz.

    FAZ 3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

    Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

        Gönüllülerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

        "Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşıya TURKOVAC adı verildi. Bu aşının faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışma TÜSEB tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da Sinovac'ın etkinliğini bunla karşılaştırmış olacağız. Bu konu ile alakalı, vatandaşlarımız aşı çekincesini, kafalarındaki sorunları bir tarafa bıraksınlar. Tüm vatandaşlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz.
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