Ayasofya'ya bir kez bile gitmeyen İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetilmesi gülünç değil mi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cihan imparatoru Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi büyük bir skandaldı.

Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki kutlamalarına Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahneye çıktığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu, bir çağı açıp birini kapatan, 1453'te İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'le bir tuttu.

AYASOFYA'YA HİÇ GİTMEDİ

Bir belediye başkanının Fatih Sultan Mehmet'le bir tutulması kamuoyunda bir tepki yarattı. İmamoğlu'nun bu benzetilmesi ise akıllara yaptıklarını getirdi. Fatih'in türbesinde ellerini bağlayarak gezen İmamoğlu'nun bir kere bile Ayasofya'ya gitmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Meral Akşener'in skandal benzetmesini bugünkü köşesine taşıdı. İşte Şener'in "Ayasofya'ya ayak basmayan 'Fatih' olur mu?" Adlı o yazısı;

Birini övmek için benzetme yaparken dozu kaçırırsanız ona en büyük kötülüğü yaparsınız. Övgüde de, yergide de "mübalağanın" fazlası zararlıdır. Hele, bu kişi siyasetçi olursa.

Hele de benzetilen kişi Fatih Sultan Mehmet, övülmek için ismi yan yana getirilen kişi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olunca.

Sebebine geleceğim...

Konumuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in benzetmeleri. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in eski Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesiyle tepki toplayan Akşener bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Fatih Sultan Mehmet" ile eş tuttu. Bir hafta geçmesine rağmen tartışması da bitmedi.

FATİH-BİZANS BENZETMESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki kutlamalarına Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahneye çıktığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu, bir çağı açıp birini kapatan, 1453'te İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'e şu sözlerle benzetti. "Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki: 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım.' Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen 'Ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır.' İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İstikbalimiz dedi, ikinci istikbal fethidir" dedi.

Elbette, Akşener'in bu benzetmesinde derin siyasi anlamlar var.

Hele ki sahneye, onu İBB Başkan adayı olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu ile değil de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile çıkması çok daha anlamlı.

FATİH KİM, İMAMOĞLU KİM?

Ama ben doğrudan benzetmesindeki hataya değinmek istiyorum.

Evet, Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te fethettiği İstanbul'un belediye başkanıdır.

Yani Osmanlı dönemindeki adıyla İstanbul Şehr-i Emin'idir, o kadar.

Ondan ötesi neden olamaz biliyor musunuz?

Fatih Sultan Mehmet kimdir?

İstanbul'u fetheden, Osmanlı'yı imparatorluk haline getiren, bir çağı açıp bir çağı kapatan padişahtır.

Peki İstanbul'un fethinin en önemli simgesi nedir? Ayasofya Kilisesi'nin Fetih Camisi'ne çevrilmesi.

Peki, Ekrem İmamoğlu, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya'ya bir kez olsun gitti mi, caminin bakımı ile ilgilendi mi? Cami görevlilerine herhangi bir ihtiyacınız var mı diye sordu mu?

Bırakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak gitmeyi, sıradan bir İstanbullu olarak; dünyanın dört bir tarafından gelenler kadar, ibadete açılan Ayasofya'nın yeni durumunu merak edip ziyaret etti mi?

DİYANET, MÜFTÜLÜK, İMAMLARDAN GÖREN YOK

Medyayı taradığımda İmamoğlu'nun Ayasofya'ya gittiğine dair bir bilgiye ulaşamadım.

Teyit için İstanbul Müftülüğü'ne, Müftülük üzerinden cami görevlilerine sorduğumda da aldığım cevap olumsuzdu.

Geldi de gözden mi kaçtı acaba?

Diyanet yetkililerine de sordum, onlar da araştırdı; İmamoğlu'nun gelip gittiğini gören olmamış. Dün tüm kaynakları tekrar taradım, şu ana kadar kiminle konuştuysam aldığım bilgi gelmediği yönündeydi.

Oysa Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılmasının hemen sonrasında namaz kılmak için gelmişti. Fatih'in fetih camisine giden Akşener, Ayasofya'ya ayak basmayan Ekrem İmamoğlu'nu "Fatih Sultan Mehmet" ilan etmesinin nasıl bir hata olduğunu eminim anlayacaktır.

İmamoğlu, önce "Davet edilmedim" dedikten sonra, davetiye gittiği ortaya çıkınca Ankara'da olduğu gerekçesiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın tekrar ibadete açılışına katılmadı, olabilir.

FATİH BENZETMESİ ADAYLIK MESAJI MI

AMA insan hele hele İstanbul'un belediye başkanıysa Ayasofya'ya ilgisiz kalamaz.

Hele ki İngiltere'de müzayedede satılan Fatih Sultan'a ait yağlı boya portresini belediye binasında gururla sergiliyorsa.

Sadece bu değil, edindiğim bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultanahmet ve Süleymaniye gibi büyük camilerin bakımı için eleman görevlendirirken Ayasofya'dan bunu esirgiyormuş. Ayasofya'nın bu tür ihtiyaçları Fatih Belediyesi tarafından karşılanıyormuş.

Olsun, Ekrem İmamoğlu ne Ayasofya'ya gitmek ne de bakımı için eleman görevlendirmek zorunda. Ayasofya'nın sahibi Türk Milleti'dir.

AKŞENER'İN ADAYI MI?

İnsan sadece, Osmanlı'daki adıyla İstanbul Şehr-i Emin'i olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da Ayasofya'da da görmek istiyor, o kadar.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İmamoğlu'nun, Merak Akşener'le sahneye çıkmasının, Akşener'in onun için "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi yapmasının siyasi yönü de var. Belli ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koymasına karşın Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürüyor. Kendisi için bir şey istemediğini söyleyen Akşener'in benzetmesi bunun işareti gibi.

FATİH'E SAYGISIZLIK

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ellerini arkaya bağlı şekilde dolaştığı, türbenin içinde de bağdaş kurarak oturduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

BAĞDAŞ KURUP OTURDU

İmamoğlu'nun saygısızlığı bununla da sınırlı kalmadı. İBB Başkanı, türbede de dua esnasında bağdaş kurarak oturmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılarak skandal ifadeleri gündem olmuştu.

İMAMOĞLU, AYASOFYA SORUSUNA "AÇILMASIN" DEMİŞTİ

Paneli yöneten Gazeteci Alexis Papachelas İmamoğlu'na, "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu, "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" skandal ifadeleriyle cevap verdi.