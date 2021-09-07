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    • Güncel
    • 07.09.2021 14:32
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    • 07.09.2021 14:32
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    İBB'ye ait Beltur'da fahiş zam! "Hani her şey güzel olacaktı"

    İBB iştiraki Beltur'un menülere yaptığı zamlar sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de zamlar peşi sıra gelirken Beltur'daki fiyatlar vatandaşları çileden çıkardı. Zamlarla ilgili resmi açıklama yapılmazken Takvim.com.tr, Beltur'u arayarak bilgi almak istedi. Fakat Beltur yetkillileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçarak internet sitesinin menü bölümünde çalışma olduğunu aktardı. Mail üzerinde de iletişim kurmaya çalıştığımız Beltur, çabalarımıza rağmen kamuoyunu bilgilendirmedi. İşte haberin detayları...

    İBB’ye ait Beltur’da fahiş zam! Hani her şey güzel olacaktı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimdeki İBB'de zamlar bitmek bilmiyor. İETT, su, halkekmeği derken geldikleri günden itibaren her şeye zam yapan yönetim, vatandaşlara gına getirmeye devam ediyor. İBB'ye bağlı Beltur'da fiyatlara yapılan zam ise Türkiye gündemine oturdu.

    ÇAY 5, COLA 9 LİRA

    Sosyal medyada olay olan Beltur'daki adisyonu gören vatandaşlar isyan etti. Bir tostun 18, bir çayın 5, colanın 9 ve bir suyun 9 lira olduğu Beltur'da gizli saklı hiçbir açıklama yapılmadan zam yapıldığı gözler önüne serildi.

    ARADIK CEVAP VEREMEDİLER

    Konuyla ilgili Takvim.com.tr Beltur yetkililerini telefonla arayak bilgi almak istedi. Yetkileri ise bilgi verilemeyeceğini ve söz konusu listenin internet sitesinde çalışma olduğundan dolayı yayınlanamayacağını aktardı.

    MAİL DE ATTIK DÖNMEDİLER

    Ayrıca Beltur santraline gönderdiğimiz mailimize de geri dönüş sağlanmadı.

        BELTUR'A BÜYÜK TEPKİ

        Daha önce Beltur'da fiyat listesi web sitelerinde mevcut iken yeni zamla birlikte sitenin çalışmaya alınması ise büyük bir tepki çekti. Fahiş fiyatlar zam yapan Beltur, vatandaşları hiçbir türlü bilgilendirmeyelere gizli saklı fiyatları değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

        Beltur eski fiyatları arama motorlarında yer alırken yeni zamlı fiyatların hiçbir yerde yer almaması gözlerden kaçmadı.

        BARDAĞI TAŞIRAN ZAMLAR

        Seçimlerden önce bol keseden 'her şey indirimli olacak,' 'her şey güzel olacak' diyen İmamoğlu, artık yaptığı zamlarla konuşuluyor. Hamidiye Su, İSPARK, taksi, minibüs, vapur fiyatlarına yapılan büyük zamlar bardağı taşıracak seviyelere ulaştı. İmamoğlu'nun yaptığı skandallar bitmezken yeni zamların ne zaman geleceği ise merak ediliyor.
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