İBB'ye ait Beltur'da fahiş zam! "Hani her şey güzel olacaktı"

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimdeki İBB'de zamlar bitmek bilmiyor. İETT, su, halkekmeği derken geldikleri günden itibaren her şeye zam yapan yönetim, vatandaşlara gına getirmeye devam ediyor. İBB'ye bağlı Beltur'da fiyatlara yapılan zam ise Türkiye gündemine oturdu.
ÇAY 5, COLA 9 LİRA
Sosyal medyada olay olan Beltur'daki adisyonu gören vatandaşlar isyan etti. Bir tostun 18, bir çayın 5, colanın 9 ve bir suyun 9 lira olduğu Beltur'da gizli saklı hiçbir açıklama yapılmadan zam yapıldığı gözler önüne serildi.
ARADIK CEVAP VEREMEDİLER
Konuyla ilgili Takvim.com.tr Beltur yetkililerini telefonla arayak bilgi almak istedi. Yetkileri ise bilgi verilemeyeceğini ve söz konusu listenin internet sitesinde çalışma olduğundan dolayı yayınlanamayacağını aktardı.
MAİL DE ATTIK DÖNMEDİLER
Ayrıca Beltur santraline gönderdiğimiz mailimize de geri dönüş sağlanmadı.