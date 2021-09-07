İBB'ye ait Beltur'da fahiş zam! "Hani her şey güzel olacaktı"

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimdeki İBB'de zamlar bitmek bilmiyor. İETT, su, halkekmeği derken geldikleri günden itibaren her şeye zam yapan yönetim, vatandaşlara gına getirmeye devam ediyor. İBB'ye bağlı Beltur'da fiyatlara yapılan zam ise Türkiye gündemine oturdu.

ÇAY 5, COLA 9 LİRA

Sosyal medyada olay olan Beltur'daki adisyonu gören vatandaşlar isyan etti. Bir tostun 18, bir çayın 5, colanın 9 ve bir suyun 9 lira olduğu Beltur'da gizli saklı hiçbir açıklama yapılmadan zam yapıldığı gözler önüne serildi.