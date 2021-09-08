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    Safer ayı nedir, ne zaman 2021? Safer ayı neden bela ayıdır? İşte Safer ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetler!

    Muharrem ayının 7 Eylül 2021 Salı günü sona ermesiyle vatandaşlar Safer ayı hakkında araştırmalara başladı. Muharrem ayından sonra Safer ayının idrak edildiği biliniyor. Peki Bugün Safer ayı mı 10 Eylül cuma? Safer ayında okunacak dualar ve ibadetler nelerdir? Safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer ayı neden bela ayıdır? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayının idrak edileceği tarih belli oldu. İşte 2021 Safer ayı tarihi ve Diyanet'ten Safer ayı hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Safer ayı nedir, ne zaman 2021? Safer ayı neden bela ayıdır?

    Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi Bugün safer ayı mı, Safer ayı ne zaman, Safer ayı ibadetleri nelerdir, okunacak dualar, zikirler nedir? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Safer ayı hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimine göre Safer ayı bugün idrak edilecek. İşte Diyanet'ten Safer ayı hakkında bilgiler...

    BUGÜN SAFER AYI MI 10 EYLÜL CUMA?

    Safer ayı bu yıl bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

    SAFER AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

    8 Eylül'de başlayan Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek. Bu önemli gün toplam 29 gün sürecek.

    SAFER AYINDA EDİLECEK DUALAR

    Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli olmamakla birlikte Peygamber efendimizin yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca müslümanların bugünde sadaka vermesi ve salavatlar ile meşgul alması iyidir.

    Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

    Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

    1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

    2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

    3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

    4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

    Selam verdikten sonra:

    7 defa "Estağfirullah El Azimé

    11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

    SAFER AYI NEDEN ÖNEMLİ?

    Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

        SAFER AYINA NEDEN BELA AYI DENİLİYOR?

        Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak da inanılmaktadır. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah'ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: "Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık."(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah'ımız " Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez."(Fussilet 16 ayet)

        Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: "Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir." diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.

        Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten" üçyüz yirmi bin" senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.
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        Haberler Güncel Safer ayı nedir, ne zaman 2021? Safer ayı neden bela ayıdır? İşte Safer ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetler!
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