CHP-İYİ Parti ittifakında çatlak: Adaylık krizi iki partiyi birbirine düşürdü! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı hamleler

Millet İttifakı 2023 öncesinde ortak aday sinyali vermişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı "İttifakta çatlak mı var?" sorusunu akıllara getirdi. İP lideri Meral Akşener "Tek adayla gitmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum" derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir hamle yaparak "Birden fazla aday gösterebiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu. Tartışılacaksa, cumhurbaşkanının nitelikleri konuşulmalı" ifadelerini kullandı.







AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA GÜZELLEME

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in hamlesi ise oldukça dikkat çekici. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi Kılıçdaroğlu'na karşı bir hamle olarak yorumlandı.

