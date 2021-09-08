Bahçede 3 lira olan limon markette 17 lira: Bunun adı ticaret değil terörizm

Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşı isyan ettiriyor.
Son olarak hasadına başlanan limonun bahçe fiyatı 3 lirayken bazı marketlerde 17 liraya satılıyor.
Üreticiler de fahiş fiyat artışına dikkat çekerek, "Gönül ister ki vatandaşlarımız 5-6 liraya yesin. Ancak burada mağdur olan üreticiler ve vatandaş oluyor" diyerek aracıların fiyat manipülasyonu yaptığını belirtiliyor.
TİCARET DEĞİL TERÖRİZM
Yaşanan fahiş fiyat artışlarını A Haber canlı yayınında eleştiren Erkan Tan, "Dalında 3 lira olan limon markette 17 lira bunun adı ticaret değil terörizm" dedi.