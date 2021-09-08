İYİ Partili Aytun Çıray'ın '3 bin Afgan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırıldı' iddiası yalan çıktı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çınar'ın yalan söylediği ortaya çıktı.
ABD tarafından fonlanan ve Ruşen Çakır tarafından yönetilen Medyascope'a konuşan Aytun Çınar "ABD'nin, NATO bünyesinde silahlı görev alan 3 bin Afgan'ı vatandaşı yapması için Türkiye'ye 250 bin dolar verdiğini" iddia etti.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
YALANLAMA GELDİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çıray'ın iddiasını yalanladı.
Yapılan açıklamada, Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, yabancının, "Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izniyle bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması" şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabildiği hatırlatıldı.