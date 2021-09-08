Kamu görevlisine "o elini kırarım" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası





Sanık avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, dava konusu olayın Ergenekon davaları sırasında meydana geldiğine işaret ederek, "Müvekkil de söz konusu duruşmalara grup başkan vekili sıfatıyla katılmış ve takip etmiştir. Mahkeme heyetinin terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş olması nedeniyle verilen emir 'hukuksuz emir' niteliğinde olup yerine getirilmemesi gerekir. Bu noktada 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunun oluşması mümkün değildir. Aynı zamanda TCK 53. maddenin (seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılma) uygulanma koşulları da oluşmamıştır. Beraat talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukat Ayça Özsoy ise dosyada 53. madde uygulanarak müvekkilinin siyasi hayatına zarar verme kastı taşındığını, bu maddenin bir kısım hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini, uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.