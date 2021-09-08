Kamu görevlisine "o elini kırarım" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 13 Aralık 2012'de, Silivri'deki duruşma salonunda bir jandarma üsteğmene yönelik "... O milletvekili dokunamazsın, dokunursan o elini kırarım" sözü nedeniyle yargılandığı davada "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İnce katılmazken, 3 avukatı salonda hazır bulundu.
Sanık avukatlarından Eren Eylem Dudu, bir önceki celse savcılığın sunduğu mütalaayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını, mütalaada hukuki ve usuli aykırılıklar bulunduğunu düşündüklerini söyledi.
Olayın meydana geldiği yerin bir duruşma salonu olduğunu beyan eden Dudu, "Duruşma salonu düzenini sağlayan kişi mahkeme başkanıdır. Mahkeme başkanının da suç tarihi itibariyle terör örgütü üyesi olduğu mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. Bir terör örgütü üyesinin verdiği talimatlara uymamanın suç olmayacağı hukukun gereğidir. Müvekkil söz konusu tarihte milletvekilidir. Bu sorumluluk içerisinde mevcut haksızlıklara ses çıkarması, kendisini ve etrafındakileri koruması milletvekilliğinin bir gereğidir. Mağdur jandarma personelinin hangi görevi yerine getirdiği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Ortada yerine getirilmekte olan bir görev yokken ve görevi yerine getirilmeye engel tehdit koşulları oluşmamışken suçun oluşmadığını düşünüyoruz. Beraat talep ediyoruz." diye konuştu.
Sanık avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, dava konusu olayın Ergenekon davaları sırasında meydana geldiğine işaret ederek, "Müvekkil de söz konusu duruşmalara grup başkan vekili sıfatıyla katılmış ve takip etmiştir. Mahkeme heyetinin terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş olması nedeniyle verilen emir 'hukuksuz emir' niteliğinde olup yerine getirilmemesi gerekir. Bu noktada 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunun oluşması mümkün değildir. Aynı zamanda TCK 53. maddenin (seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılma) uygulanma koşulları da oluşmamıştır. Beraat talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Avukat Ayça Özsoy ise dosyada 53. madde uygulanarak müvekkilinin siyasi hayatına zarar verme kastı taşındığını, bu maddenin bir kısım hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini, uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.