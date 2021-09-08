8 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına finansal destek sağlandığını belirledi.
EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI
Ekipler, tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.