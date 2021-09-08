8 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına finansal destek sağlandığını belirledi.