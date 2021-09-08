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    • 08.09.2021 19:06
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    8 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

    Kahramanmaraş merkezli 8 ilde cezaevlerindeki terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

    8 ilde PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var...

    Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına finansal destek sağlandığını belirledi.

    EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI
    Ekipler, tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.



    16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



        5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
        Zanlılardan 11'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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