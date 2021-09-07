Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.09.2021 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2021 10:38
    ABONE OL

    Fitneci Levent Üzümcü'ye CHP'den çifte maaş!

    Türkiye'yi kaosa sürükleme tezgahı olan Gezi olayları sırasında şiddeti körükleyen tavrı nedeniyle Şehir Tiyatroları'ndan kovulan Levent Üzümcü'ye, CHP'li İBB'den af çıktı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, Üzümcü'yü İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna aldı. Levent Üzümcü, bundan sonra hem CHP'li Şişli Belediyesi'nden hem de CHP'li İBB'den maaş alacak.

    Fitneci Levent Üzümcü’ye CHP’den çifte maaş!

    2013 yılında ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarına destek veren isimlerin başında yer alan Levent Üzümcü, her eylemde en ön sırada yer alıyordu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldığı maaşla eylemden eyleme koşan Levent Üzümcü, 2015 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan kovuldu.

    FİTNECİYE İKİNCİ MAAŞI İBB'DEN
    AK Parti hükümetine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefretini sürekli dile getiren Levent Üzümcü'ye, CHP kucak açtı.

    Levent Üzümcü, Şişli Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu.

    Belediyeye pek gitmeyen Üzümcü, buradan maaş almaya başladı. Levent Üzümcü, uzun süren uğraşlarının ardından İBB'ye de kendini affettirdi.

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, Üzümcü'yü İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna aldı. Levent Üzümcü, bundan sonra hem CHP'li Şişli Belediyesi'nden hem de CHP'li İBB'den maaş alacak.

        "ERDOĞAN BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki nefret söylemleriyle de tanınan Levent Üzümcü, bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Hep söylüyorum; ne ben onun cumhuruyum ne o benim başkanım."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
        Haberler Güncel Fitneci Levent Üzümcü'ye CHP'den çifte maaş!
            SON DAKİKA