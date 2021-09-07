PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın 'medya işleri'ni yapan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yaptığı belirlenen sanık, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğünü belirtti.

Savcı, sanığın örgüt kamplarında eğitim alarak kırsal alanda uzun süre faaliyet yürüttüğünü belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık İ.K., terör örgütü PKK kamplarında bulunmadığını öne sürerek, "Ben 2016'da KHK ile kapatılan bir gazetede çalışıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.