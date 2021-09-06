CHP'de taciz ve tecavüzler bitmek bilmedi! CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, çaycı kadınla birlikte olmak istedi

Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, iddiaya göre daha önce eşinden ayrılan ve geçimini sağlayabilmek için partide çaycılık yapan kadınla birlikte olmak istedi. Bunu defalarca dile getirip ısrar edince, çaresiz kalan kadın konuşmalarını kayda alarak, tacizi ispatladı. CHP Genel Merkezi, Oğuz'un sessiz sedasız istifasını alırken herhangi bir açıklama yapmadı.

İşini bırakmak zorunda kalan kadın Erzurum'u terk etmek zorunda kaldı. Para teklif edilmesine rağmen önce şikayetçi olduğu, korkup şikayetini geri aldığı öğrenilen çaycı kadının, son olarak tekrar şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi.

İŞTE O KONUŞMA

İl Başkanı: Niye istemiyorsun?

Görevli kadın: Ben öyle bir insan değilim...

İl Başkanı: Benle bir kere beraber ol.

Görevli kadın: O nasıl söz öyle.

İl Başkanı: Ama niye benden kaçıyorsun.

Görevli kadın: Ben öyle bir insan değilim.

İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu...

Görevli kadın: Ben hayat mücadelesinde bir insanım...

İl Başkanı: Yanlış anlama ben senden faydalanayım değil.

Görevli kadın: Faydalanmaya çalışıyorsunuz.

İl Başkanı: Ben sana baştan söyledim, benim hoşuma gidiyorsun. Gerçekten çok hoşsun...

Görevli kadın: Ben sizinle çalışıyorum onca söylentiye rağmen. Ailem, akrabalarım orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler dedi. Ben kimseyi dinlemedim. Adınız çıkmış 9'a...

İl Başkanı: Neyim çıkmış, neyimiz var ki?

Görevli kadın: Benim numaram herkeste var. Kimse rahatsız etmiyor.

İl Başkanı: Senden önce 3 bayanla da çalıştım bir tanesine bile bakmadım. Ciddi söylüyorum sende ayrı bir şey var. Çok hoşuma gidiyorsun...