İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabildiğini duyurdu. Sosyal güvenlik kaydı olan vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile Sosyal güvenlik kayıt belgesini alabilecek. Peki Sosyal güvenlik kaydı olmayan ne demek? Sosyal güvenlik kayıt belgesi nereden, alınır, ne işe yarar? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal güvenlik kaydı olmayanlarla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...
SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ NEREDEN ALINIR, NE İŞE YARAR?
SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. SGK kayıt belgesini almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girip çıktı alabilir
SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra arama boşluğuna "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" yazın. Ardından SGK kaydınızı "Dosyayı indir" seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.
SOSYAL GÜVENLİK KAYDI OLMAYAN NE DEMEK?
e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu, "Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak." açıklamasında bulundu.