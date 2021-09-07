Sosyal güvenlik kaydı olmayan ne demek? Sosyal güvenlik kayıt belgesi nereden alınır, ne işe yarar?

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra arama boşluğuna "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" yazın. Ardından SGK kaydınızı "Dosyayı indir" seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

SOSYAL GÜVENLİK KAYDI OLMAYAN NE DEMEK?

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu, "Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak." açıklamasında bulundu.