PCR testi nedir, nerede yapılır, sonuç ne zaman çıkar? PCR testi fiyatı ne kadar 2021?

Gündemde yoğun bir şekilde PCR testi fiyatı ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bugün 6 Eylül ve okullarda yüzyüze eğitim başlarken aşı olmayan vatandaşlara da bazı kısıtlamalar başladı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından aşılarını olmayan vatandaşların belirli durumlarda haftalık PCR testi yaptırmaları zorunluluğu getirildi. Peki PCR testi nedir, nerede yapılır, sonuç ne zaman çıkar?
İŞÇİLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI!
Uygulama 6 Eylül'de başlıyor. Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."
Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.
Yayınlanan genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
PCR TESTİ FİYATI NE KADAR 2021?
PCR testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kurumlarında yapılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül itibariyle zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde yaptıranlar ise ücret ödeyecek.