Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.