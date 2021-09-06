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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 14:17
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    • 06.09.2021 14:17
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    Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın: 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı

    Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

    AA
    2022’de hangi bakanlık ne kadar ödenek alacak?

    2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

    Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lira oldu.

    Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

        ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
        OVP'de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

        Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 45 milyar 99 milyon 556 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 25 milyar 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 6 milyar 220 milyon 952 bin lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

        Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

        Kurum 2022 Ödenek Tavanı
        Türkiye Büyük Millet Meclisi 2.088.593.000
        Cumhurbaşkanlığı 3.890.381.000
        Anayasa Mahkemesi 107.633.000
        Yargıtay 485.217.000
        Danıştay 324.369.000
        Hakimler ve Savcılar Kurulu 135.980.000
        Sayıştay 514.385.000
        Adalet Bakanlığı 32.009.770.000
        Milli Savunma Bakanlığı 80.439.536.000
        İçişleri Bakanlığı 14.734.260.000
        Dışişleri Bakanlığı 7.487.450.000
        Hazine ve Maliye Bakanlığı 720.206.284.000
        Milli Eğitim Bakanlığı 189.010.851.000
        Sağlık Bakanlığı 111.222.421.000
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 20.521.677.000
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 66.131.543.000
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4.152.670.000
        Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.813.992.000
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.177.403.000
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4.873.653.000
        Ticaret Bakanlığı 8.443.119.000
        Gençlik ve Spor Bakanlığı 27.782.948.000
        Tarım ve Orman Bakanlığı 38.391.106.000
        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 55.520.000
        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 3.483.231.000
        Jandarma Genel Komutanlığı 35.996.445.000
        Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.917.657.000
        Emniyet Genel Müdürlüğü 56.996.086.000
        Diyanet İşleri Başkanlığı 16.098.580.000
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2.421.082.000
        Gelir İdaresi Başkanlığı 5.533.861.000
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.662.712.000
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 678.380.000
        Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4.493.997.000
        Avrupa Birliği Başkanlığı 968.161.000
        Devlet Arşivleri Başkanlığı 185.680.000
        İletişim Başkanlığı 680.127.000
        Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 277.263.000
        Strateji ve Bütçe Başkanlığı 27.757.508.000
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 88.365.097.000
        Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 1.591.516.628.000





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