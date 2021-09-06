|Kurum
|2022 Ödenek Tavanı
|Türkiye Büyük Millet Meclisi
|2.088.593.000
|Cumhurbaşkanlığı
|3.890.381.000
|Anayasa Mahkemesi
|107.633.000
|Yargıtay
|485.217.000
|Danıştay
|324.369.000
|Hakimler ve Savcılar Kurulu
|135.980.000
|Sayıştay
|514.385.000
|Adalet Bakanlığı
|32.009.770.000
|Milli Savunma Bakanlığı
|80.439.536.000
|İçişleri Bakanlığı
|14.734.260.000
|Dışişleri Bakanlığı
|7.487.450.000
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|720.206.284.000
|Milli Eğitim Bakanlığı
|189.010.851.000
|Sağlık Bakanlığı
|111.222.421.000
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
|20.521.677.000
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
|66.131.543.000
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
|4.152.670.000
|Kültür ve Turizm Bakanlığı
|4.813.992.000
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
|6.177.403.000
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
|4.873.653.000
|Ticaret Bakanlığı
|8.443.119.000
|Gençlik ve Spor Bakanlığı
|27.782.948.000
|Tarım ve Orman Bakanlığı
|38.391.106.000
|Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
|55.520.000
|Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
|3.483.231.000
|Jandarma Genel Komutanlığı
|35.996.445.000
|Sahil Güvenlik Komutanlığı
|1.917.657.000
|Emniyet Genel Müdürlüğü
|56.996.086.000
|Diyanet İşleri Başkanlığı
|16.098.580.000
|Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
|2.421.082.000
|Gelir İdaresi Başkanlığı
|5.533.861.000
|Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
|1.662.712.000
|Meteoroloji Genel Müdürlüğü
|678.380.000
|Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
|4.493.997.000
|Avrupa Birliği Başkanlığı
|968.161.000
|Devlet Arşivleri Başkanlığı
|185.680.000
|İletişim Başkanlığı
|680.127.000
|Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
|277.263.000
|Strateji ve Bütçe Başkanlığı
|27.757.508.000
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
|88.365.097.000
|Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı
|1.591.516.628.000