Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İmamoğlu'na soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denildi.