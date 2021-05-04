Başını Cumhuriyet'in çektiği CHP medyası 'İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesinde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürüdüğü için soruşturma başlattı' haberini pompaladı.
ONGUN'DAN 'DOĞRUDUR' İDDİASI
İmamoğlu'na 'mağduriyet' algısı içeren habere ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir." ifadeleriyle haberin doğru olduğunu iddia etti.
İÇİŞLERİ VE BAŞSAVCILIK HABERİ BOŞA ÇIKARDI
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan soruşturma açıldığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İmamoğlu'na soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denildi.