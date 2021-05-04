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    • 04.05.2021 23:11
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    'den "İmamoğlu'na soruşturma" yorumu: 'u duyunca algı operasyonu olduğunu anladım

    CHP medyasının pompaladığı ve İBB Sözcüsü 'un 'doğrudur' dediği 'İmamoğlu'na elini arkasına bağladı soruşturması' haberini İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile boşa çıkardı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Gazeteci , "Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm. Bunun içinde mutlaka bir yalan bir algı operasyonu var dedim" yorumunda bulundu. ise konuya farklı bir bakış açısı getirerek, "Dava açılması o kişiye inanılmaz bir puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir belki; kendi kendilerini şikayet ettiler" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu 'mağdur' oyunu boşa çıktı!

    Başını Cumhuriyet'in çektiği CHP medyası 'İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesinde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürüdüğü için soruşturma başlattı' haberini pompaladı.

    ONGUN'DAN 'DOĞRUDUR' İDDİASI
    İmamoğlu'na 'mağduriyet' algısı içeren habere ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir." ifadeleriyle haberin doğru olduğunu iddia etti.

    İÇİŞLERİ VE BAŞSAVCILIK HABERİ BOŞA ÇIKARDI
    İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan soruşturma açıldığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

    Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

    BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
    İmamoğlu'na soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denildi.

        Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgileri yer aldı.

        "MURAT ONGUN'U DUYUNCA ALGI OPERASYONU OLDUĞUNU ANLADIM"
        Gazeteci Nedim Şener CHP medyasının pompaladığı Ekrem İmamoğlu "mağdur oldu" algısı için Murat Ongun'u işaret etti.

        Şener, "Murat Ongun, bu bilgiler doğrudur dediği zaman şüpheye düştüm. Bunun içinde mutlaka bir yalan bir algı operasyonu var dedim, o zaman şüphe etmeye başladım. Çünkü daha önce Fazilet Durağında da 'organize kötülük' haberlerini yayan ve İmamoğlu'na suikast haberinin arkasından sonra gerçeğe aykırı açıklamalar yapan oydu" ifadelerini kullandı.

        "BELKİ DE KENDİ KENDİLERİNİ ŞİKAYET ETTİLER"
        Yazar Hulki Cevizoğlu ise konuya farklı bir bakış açısı getirdi.

        Cevizoğlu, "Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması o kişiye inanılmaz bir puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir belki de kendi kendilerini şikayet ettiler." şeklinde konuştu.

        FAİZLET DURAĞI YALANI
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet Durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği iddia ederek, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" demişti.

            İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Fazilet durağından 47 yolcunun otobüse bindiğini iddia etmiş ve vatandaşlara hakaret etmişti.

            Murat Ongun'un gerçeği yansıtmayan açıklamaları şu şekildeydi;

            "Değerli İstanbullular, Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı 'dolu otobüs' fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık."

            "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir."

            "72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattımıza ise 15 Mart Pazar günü toplam 51 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu, sabah 06.15'de ise sadece iki duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir."

            "Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor."

            "Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor."

            "Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız."

            "Değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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            İmamoğlu 'mağdur' oyunu boşa çıktı!
            Haberler Güncel Nedim Şener'den "İmamoğlu'na soruşturma" yorumu: Murat Ongun'u duyunca algı operasyonu olduğunu anladım