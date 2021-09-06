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    Son dakika: THK Başkanı Cenap Aşcı istifa etti

    Son dakika haberine göre Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı görev süresinin bitimine yaklaşık bir ay kala istifasını verdi. Aşcı, 16 Ekim'de sona erecek görev süresinin bitimine bir ay kala istifa dilekçesini mahkemeye sunarken, mahkeme tarafından THK'ya yeni bir heyetin görevlendirileceği öğrenildi.

    THK Başkanı istifa etti

    THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, 16 Ekim 2019'da Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce beraberinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte kayyum heyeti olarak atanmıştı. 3 yılda bir genel kurula giden THK'da daha önceki başkan Bertan Nogaylaroğlu bir yıl görev yaparken, Kayyum Heyeti'nin de 2 yıl görev yapmasının ardından önümüzdeki ay kurumda Genel Kurul'a gidilmesi planlanıyordu. Aşcı, 16 Ekim'de sona erecek görev süresinin bitimine bir ay kala istifa dilekçesini mahkemeye sunarken, mahkeme tarafından THK'ya yeni bir heyetin görevlendirileceği öğrenildi.

    TÜRKİYE YANGINLA MÜCADELE EDERKEN DÜĞÜNDEYDİ
    Türkiye genelinde 20 orman yangınının devam ettiği günün akşamında bir televizyon programına bağlanan Aşcı, "Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım" sözleriyle tepki çekmişti.
    Ardından da devletin yangınlarla mücadele azmine gölge düşürecek şekilde açıklamalarda bulunan Aşcı, Türkiye yangınlarla mücadele ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle THK'da bir araya gelerek, THK'nın kullanım dışı olan uçakları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunmuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN: REZİLLİK DİZ BOYU
    THK'nın borç batağına sürüklendiği yıllarda CHP eski milletvekili Haluk Pekşen'in kurumda etkili olduğu aynı zamanda kızının da kurum avukatlığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da o dönem yaptığı açıklamada CHP-THK ilişkisini şu sözlerle ortaya koymuştu:
    "Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu."

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