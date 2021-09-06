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    • 06.09.2021 17:13
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    Fatih Altaylı seviyeyi gittikçe düşürüyor! 1591 karakterli yazıdan karaktersizlik aktı

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinden nefret saçmaya, küfürler yağdırmaya devam ediyor. Son olarak hükümetin aşı kararlarına ilişkin bir yazı kaleme alan Altaylı, kendisini eleştiren bazı gazetecilere çok ağır hakaretler etti. Altaylı, bir köşe yazısına "yavşak, adam değiller, beş paralık, kucakta yazan, faşist, utanmaz arlanmaz korkaklar" gibi birçok küfür ve hakaret sığdırdı. Habertürk yönetiminin giderek düşen bu seviyeye müdahale edip etmeyeceği merak konusu...

    1591 karakterli yazıdan karaktersizlik aktı

    Habertürk yazarı seviyesiz gazeteci Fatih Altaylı, gazetedeki köşesinden çamur akan bir dille hakaretler yağdırmaya devam ediyor. Bugünkü köşesinde "Ey hükümet bu hakaretler bana değil size" başlığı altında bir yazı kaleme alan Altaylı, 1591 karakterli yazısında birçok küfür sığdırdı.

    "Hükümetten aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar gelmeye başlayınca hükümet yanlısı medyanın "yalaka" ama aşı karşıtı taifesi saldıracak kişi buldu.O kişi bendeniz oluyorum. Hükümetin aşı olmayanlara yönelik başlattığı kısıtlamaların suçlusu benim." ifadelerini kullanan Altaylı, yazısına her cümlesine ayrı bir küfür ve hakaret iliştirerek devam etti.



    Altaylı'nın 1591 karakterli yazısında yer alan küfür ve hakaretler şöyle:

    Yavşak

    Adam değiller

    Beş paralık



        Kucakta yazanlar

        Faşist

        Utanmaz



        Arlanmaz

        Korkaklar

        Salaklar

        Tü sizin kalıbınıza.



        DAHA ÖNCE TÜKÜRDÜĞNÜ YALAMIŞTI
        Bu yazı, Fatih Altaylı'nın seviyeyi düşürdüğü ilk yazısı değil. Altaylı, daha önce de Kovid-19 aşılaması konusunda yaptığı yorumlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür dilemişti. Altaylı, köşe yazısında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı" ifadelerini kullanmıştı.




        KAYNAK GÖSTERDİĞİ İNGİLİZ BAKAN HABERİ YALANLADI...
        Küresel medyanın kirli aktörleri tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin Afgan mülteciler için kamp kuracağı" yalanını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra Habertürk'ün provokatif yazarı Fatih Altaylı da havada kapmıştı! Ortaya atılan mesnetsiz iddialar İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın açıklamasıyla çürürken, BBC Türkçe ve Euronews de düzeltme yaparak özür dilemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Fatih Altaylı'ya çevrilmişti. Vatandaşlar, Altaylı'dan yalan haber için özür dilemesini istemişti.

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