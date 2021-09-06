Fatih Altaylı seviyeyi gittikçe düşürüyor! 1591 karakterli yazıdan karaktersizlik aktı





Arlanmaz



Korkaklar

Salaklar



Tü sizin kalıbınıza.





DAHA ÖNCE TÜKÜRDÜĞNÜ YALAMIŞTI

Bu yazı, Fatih Altaylı'nın seviyeyi düşürdüğü ilk yazısı değil. Altaylı, daha önce de Kovid-19 aşılaması konusunda yaptığı yorumlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür dilemişti. Altaylı, köşe yazısında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı" ifadelerini kullanmıştı.









KAYNAK GÖSTERDİĞİ İNGİLİZ BAKAN HABERİ YALANLADI...

Küresel medyanın kirli aktörleri tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin Afgan mülteciler için kamp kuracağı" yalanını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra Habertürk'ün provokatif yazarı Fatih Altaylı da havada kapmıştı! Ortaya atılan mesnetsiz iddialar İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın açıklamasıyla çürürken, BBC Türkçe ve Euronews de düzeltme yaparak özür dilemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Fatih Altaylı'ya çevrilmişti. Vatandaşlar, Altaylı'dan yalan haber için özür dilemesini istemişti.