Fatih Altaylı seviyeyi gittikçe düşürüyor! 1591 karakterli yazıdan karaktersizlik aktı

Habertürk yazarı seviyesiz gazeteci Fatih Altaylı, gazetedeki köşesinden çamur akan bir dille hakaretler yağdırmaya devam ediyor. Bugünkü köşesinde "Ey hükümet bu hakaretler bana değil size" başlığı altında bir yazı kaleme alan Altaylı, 1591 karakterli yazısında birçok küfür sığdırdı.
"Hükümetten aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar gelmeye başlayınca hükümet yanlısı medyanın "yalaka" ama aşı karşıtı taifesi saldıracak kişi buldu.O kişi bendeniz oluyorum. Hükümetin aşı olmayanlara yönelik başlattığı kısıtlamaların suçlusu benim." ifadelerini kullanan Altaylı, yazısına her cümlesine ayrı bir küfür ve hakaret iliştirerek devam etti.
Altaylı'nın 1591 karakterli yazısında yer alan küfür ve hakaretler şöyle:
Yavşak
Adam değiller
Beş paralık