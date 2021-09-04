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    • 04.09.2021 13:40
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    Başkan Erdoğan Rize'de, Güneysu Camii'nin eski imamı Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisinde görev yapmış olan Osman Yılmaz için kılınan cenaze namazına katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "75 yıllık ömrünü hizmete adamıştır. Kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim" dedi.

    Başkan Erdoğan: Kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu programı için gittiği Rize'de Osman Yılmaz'ın cenazesine katıldı. Güneysu İlçesi'nde, İlim Öğrenenler Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti'nde yer alan Yılmaz bir süredir tedavi görüyordu.

    Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşma şöyle:

    "75 yıllık ömrünü özellikle devlete, hizmete gayretleriyle nam salmış bir hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Şu önünde bulunduğumuz caminin yapımında Osman Hocamızın kapı kapı dolaştığını biliriz.

    Yetiştirdiği talebeler için gösterdiği gayreti biliyoruz. Bugün en azından cenaze namazına yetişmek nasip oldu. Bundan dolayı da mutluyum. Rabbim bizi özellikle Habibi'nin sancağı altında buluşmayı nasip etsin.

        Vakit, saat geldiğinde, o an geldiğinde hepimiz buna uyacağız. Yeter ki imanla Kuran'la bunu yerine getirelim. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim inşallah bizi sevgili Habibi'ne komşu eylesin"

        Erdoğan, cenazenin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

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