Başkan Erdoğan, dün Rize’ye gitti: İyidere-İkizdere yolu ve tünellerinin açılışını gerçekleştirdi

Türkiye, büyüyen ekonomisiyle dikkat çekti. Dün, dev bir eser daha hizmete girdi. Başkan Erdoğan, Rize'deki İyidere-İkizdere yolu ve tünellerinin açılışını gerçekleştirdi. Törende şunları söyledi:

Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.

Önceki gün 2. çeyrek büyüme makamının rakamının müjdesini almıştık. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyümeyle İngiltere'den sonra 2. ülke oldu.

Her proje geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Artık krizlerin üstesinden gelen Türkiye'ye ulaştık.

DiYARBAKIR ANNELERiNi SELAMLADI

Başkan Erdoğan, evlat nöbetlerinin 3. yıldönümünde Diyarbakır annelerine selam gönderdi: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz. Zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin olacaktır.