Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.09.2021 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2021 13:46
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapatılacak

    Son dakika haberi... İstanbul'da yarın düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki yarın hangi yollar ulaşıma kapalı olacak? Alternatif ulaşım güzergahları neler? İşde detaylar.

    İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapatılacak

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır" denildi. Bu etkinlikle kapatılacak yollar ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımı olarak açıklandı.

    DİĞER ETKİNLİK
    Valiliğin açıklamasında diğer etkinliğin ise 07.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" olduğu belirtildi.

    Bu etkinlik kapmasında kapatılacak yollar ve alternatif yollar şu şekilde açıklandı:
    Kapatılacak yollar:
    -Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
    -Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
    -Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
    -Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
    -Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

    Alternatif yollar:
    -Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
    -Şemsettin Günaltay Caddesi
    -D-100 Karayolu

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tren minibüse çarptı! Ölü sayısı yükseliyor
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapatılacak
        SON DAKİKA