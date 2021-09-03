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    Bayraktar Akıncı TİHA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla uçacak

    Bayraktar Akıncı TİHA, dosta güven düşmana korku saldı. Başkan Erdoğan'ın mesajı Bayraktar Akıncı TİHA'nın 6 Aralık'taki ilk uçuşundan önce yazılıma eklendi. Sembolik mesajın yazılımda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş hali de yer alıyor.

    Akıncı’nın sırrı

    Bayraktar Akıncı TİHA, dosta güven düşmana korku saldı.

    Başkan Erdoğan'ın mesajı Bayraktar Akıncı TİHA'nın 6 Aralık'taki ilk uçuşundan önce yazılıma eklendi.

    Sembolik mesajın yazılımda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş hali de yer alıyor.

    Kodda Başkan Erdoğan'ın şu ifadeleri vardı:

    Savunma sanayimiz için çok çalıştık. Türk Milleti'nin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye... Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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