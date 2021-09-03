Başkan Erdoğan'dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde ülkemizi yükseltme sözü vermiştik. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış insan gücümüzü demokrasimizin ve ekonomimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık.

Avrupa'da öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. AB'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran yüzde 20'lerdedir.