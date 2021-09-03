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    • 03.09.2021 12:02
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    Başkan Erdoğan'dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında." dedi. Başkan Erdoğan, "Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulması önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

    "20 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacak. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak ihtiyacımızı kapattık. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarınız azarlattık. Ortalama sınıf mevcutlarımız 22 ile OECD ortalaması civarındadır. Türkiye'deki ortalama sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi okullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile aynı seviyededir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ilk okulda 15, ortaokul ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını geçtik.

    Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde ülkemizi yükseltme sözü vermiştik. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış insan gücümüzü demokrasimizin ve ekonomimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık.

    Avrupa'da öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. AB'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran yüzde 20'lerdedir.

    Eğitime yaptığımız büyük yatırımlarla okullarımızın fiziki ve teknolojik şartlarını da geliştirdik. Okullarımızın tamamını zenginleştirerek çağın imkanlarıyla donattık. Çocuklarımızın uzaktan eğitimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık, herkese 8 gb internet sağladık.

    Attığımız bir diğer adım da ders kitaplarının ücretsiz verilmesidir. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hazır buluyorlar. Hem öğretmenlerimizin durumlarını iyileştirmeyi, hem okullarımızın altyapılarını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

    Eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımlarını yaptık. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise öğretmenlerdir.

        Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulması önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz.

        Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden istem, bu kuralların uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Okullarımız eğitime hazır durumda.

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