Ali Babacan muhalefete ve FETÖ'ye neden ateş etti? "17-25 Aralık kesin bir darbe teşebbüsüdür"

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile söylem birliği içerisinde olan muhalefetin 17/25 polis yargı darbesini yasallaştırma propagandasına ket vuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ne demek istedi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un, "Ali Babacan neden doğruyu söyledi?" başlıklı yazısı şöyle:

"FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını yeniden ısıtıyorlar...

Operasyonu yürüten hâkimlerin, savcıların ve polislerin alayı FETÖ'cü olsa da soruşturma yeniden açılmalıymış.

İlginçtir aralarında, Ergenekon ve Balyoz davalarında heyette bugün FETÖ'den tutuklu hâkimlerin olduğunu söyleyip suçsuz olduklarını iddia eden Kemalistler bile var.

2023 için gözünü karartanların koalisyonunda daha kimlerin olabileceğini varın siz hesap edin.



Ancak hedef büyük olunca, ganimetten pay isteyen de artıyor haliyle...

Ali Babacan'ın, muhalefet cephesinde hayal kırıklığı yaratan 17-25 Aralık çıkışı bu çerçevede okunabilir.