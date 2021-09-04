Yapımında yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı! Salarha Tüneli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak

Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısalacak.
Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Salarha Tüneli ve bağlantı yolarında, toplam 230 metre uzunluğunda 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.
Projenin toplam uzunluğu 4,30 kilometre bölünmüş yol olup yaklaşık 3 bin metre uzunluğuna sahip çift tüp Salarha Tüneli ile bağlantı yolları tamamlanarak bugün hizmete sunulacak.
Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı.