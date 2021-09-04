AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF yaz okulu geçme notu kaç? AÖF yaz okulu mazeret sınavında kaç soru sorulacak?

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı ile İlgili Bilgilendirilme

Değerli Öğrencilerimiz,

Yaz okulu Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapılacaktır.

Sınav binasına maske ile gelmeniz gerekmektedir.

Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi ve resimli kimlik kartları ile sınava girebilirler.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında; kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar bulundurmanız yasaktır.

Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız önerilir.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun olarak tüm önlemler alınmıştır. Covid-19 pozitif / temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.