AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF yaz okulu geçme notu kaç? AÖF yaz okulu mazeret sınavında kaç soru sorulacak?

AÖF yaz okulu sınavları saat kaçta başlayacak 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün yüz yüze yapıcak yaz okulu sınavına katılım sağlayacak öğrenciler detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme dün resmi siteden yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınavlart hakkında kritik açıklama geldi. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. İşte sınava dair tüm bilgiler!
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme dün resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;
"Yaz okulu Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapılacaktır."