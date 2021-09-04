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    AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF yaz okulu geçme notu kaç? AÖF yaz okulu mazeret sınavında kaç soru sorulacak?

    AÖF yaz okulu sınavları için beklenen gün geldi çattı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler yaz okulu sınavları için gerekli araştırmalara başladı. AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül tarihinde yani bugün yüz yüze yapılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından sınavlart hakkında kritik açıklama geldi. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlendi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları saat kaçta yapılacak? İşte sınava girecek öğrencilerin bilmesi gerekenler!

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak 2021?

    AÖF yaz okulu sınavları saat kaçta başlayacak 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün yüz yüze yapıcak yaz okulu sınavına katılım sağlayacak öğrenciler detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme dün resmi siteden yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınavlart hakkında kritik açıklama geldi. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. İşte sınava dair tüm bilgiler!

    AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

    Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

    AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme dün resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

    "Yaz okulu Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapılacaktır."

        2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı ile İlgili Bilgilendirilme

        Değerli Öğrencilerimiz,

        Yaz okulu Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapılacaktır.

        Sınav binasına maske ile gelmeniz gerekmektedir.

        Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

        Sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi ve resimli kimlik kartları ile sınava girebilirler.

        Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında; kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar bulundurmanız yasaktır.

        Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız önerilir.

        Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

        Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun olarak tüm önlemler alınmıştır. Covid-19 pozitif / temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Sınavlarınızda başarılar dileriz.
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