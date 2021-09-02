Instagram çöktü mü, bozuldu mu? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?

Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Soruları gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar bugün sıklıkla Instagram'da hikaye, gönderi atma ve akış yenilenemedi hatalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmelerin ardından 'Instagram neden çöktü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?' Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca Instagram kullanıcısı bu sabah sosyal paylaşım sitesine giriş yapamaz hale geldi. Kesinti, hem iPhone hem de Android uygulamasındaki kullanıcıları etkiledi. Yaşanan sorun nedeniyle "story" adı verilen hikayeleri ekleyememe dışında bazı kullanıcılar yeni fotoğraflar dahi yükleyemiyor.
INSTAGRAM STORY NEDEN AÇILMIYOR?
Bununla birlikte, şikayetlerin büyük çoğunluğunun, yalnızca 24 saat boyunca kullanılabilen fotoğraf ve videolardan oluşan geçici slayt gösterileri olan Instagram hikayeleri üzerinde odaklandığı görülüyor.