Instagram çöktü mü, bozuldu mu? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?

AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI DÜZELTME

Instagram'da bazı kullanıcılar ise "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler şöyle;

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.