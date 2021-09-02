Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2021 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 14:38
    ABONE OL

    Instagram çöktü mü, bozuldu mu? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?

    Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Soruları gündemde merak edilip araştırılıyor. Kullanıcılar Instagram'da hikaye, gönderi atma ve akış yenilenemedi hatalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 'Instagram neden çöktü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?' Sorularına yanıt arıyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Instagram'da en çok karşılaşılan sorunların çözümleri!

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü, bozuldu mu?

    Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Soruları gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar bugün sıklıkla Instagram'da hikaye, gönderi atma ve akış yenilenemedi hatalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmelerin ardından 'Instagram neden çöktü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?' Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Milyonlarca Instagram kullanıcısı bu sabah sosyal paylaşım sitesine giriş yapamaz hale geldi. Kesinti, hem iPhone hem de Android uygulamasındaki kullanıcıları etkiledi. Yaşanan sorun nedeniyle "story" adı verilen hikayeleri ekleyememe dışında bazı kullanıcılar yeni fotoğraflar dahi yükleyemiyor.

    INSTAGRAM STORY NEDEN AÇILMIYOR?

    Bununla birlikte, şikayetlerin büyük çoğunluğunun, yalnızca 24 saat boyunca kullanılabilen fotoğraf ve videolardan oluşan geçici slayt gösterileri olan Instagram hikayeleri üzerinde odaklandığı görülüyor.

        AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI DÜZELTME

        Instagram'da bazı kullanıcılar ise "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler şöyle;

        Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

        Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

        Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

        Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

        Telefonu Yeniden Başlatma

        Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

        Instagram'ı Güncelleyin

        Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini kabul etti
        Haberler Güncel Instagram çöktü mü, bozuldu mu? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram bilinmeyen bir hata oluştu ne anlama gelir?
            SON DAKİKA