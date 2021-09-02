Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları görüldü: Mutlaka aşı olması gerekiyor

14 yaşında, kronik rahatsızlığı olan ve akciğerlerinde tahribattan dolayı ciddi öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken bir hastanın akciğerlerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, "14 yaşındaki kronik rahatsızlığı mevcut olan bir genç hastamızda ciddi akciğer tutulumları var. Her iki akciğerinde de yaygın buzlu cam ve konsolidasyon alanları var. Bu yaştaki çocuklarda beklemediğimiz bir durumdur. Okullarımızda da bu risk var. Okullarımızın açık kalmasının ve sağlık sistemimizin kitlenmemesi için mutlaka aşı olmalıyız. Çocuklarımıza rol model olmalıyız. Şu anda hastanelerimiz hastalara yetişebiliyor. Yatak sayımız yeterli. Ancak kontrollü sosyal hayatımızı düzene sokmadıkça ve aşı olmadıkça, gelecekte hastanelerde yatak sayısı sıkıntısı çekebiliriz" dedi.





"ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ ÖRNEK OLMAMALIYIZ"