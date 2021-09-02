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    • 02.09.2021 15:38
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: En büyük temennimiz Afganistan’da düzenin sağlanmasıdır

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Kolay bir sorun değil. Sorunun üstesinden gelebilmek için işbirliği şart. Tek başına Türkiye ya da Katar'ın üstleneceği mesele değil. Havaalanının işletilmesi için nasıl adım atılabilir. İki aşamalı olabilir. Askeri uçuşlarda ilgili askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyeleri için açık olabilir. Ticari uçuşların gerçekleşmesi için şartların oluşması gerekir. Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz." dedi. AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına değinen Çavuşoğlu, "Biz para veriyoruz Afganları tutun anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Mutabakatın güncellenmesi lazım." şeklinde konuştu.

    Çavuşoğlu’ndan flaş Kabil Havalimanı açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile basın toplantısında soruları cevapladı.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER
    Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

    Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan'ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

    KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ
    Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

    AB-TÜRKİYE GÖÇ MUTABAKATI
    AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi.Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez.

    Biz para veriyoruz Afganları tutun anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Mutabakatın güncellenmesi lazım.

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