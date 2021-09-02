Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da sabah saatlerinden itibaren bir çok kullanıcı hata ile karşılaştı. Instagram çöktü mü son dakika 2021? 2 Eylül 2021 Perşembe İnstagram'da neden paylaşım yapılmıyor, yeni gönderi paylaşma hatası nedir? soruları gündemde. Bazı kullanıcıların hikaye ekleme sorunu ile karşılaştığı öğrenilirken sorunun dünya genelinde yaşandığı bildirildi. İşte son dakika bilgiler...