Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler! Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi

CHP'nin kanalı Halk TV ekranlarında Türk askerine yönelik çirkin bir benzetmede bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında Mehmetçik için 'ihraç ürün' dedi.





Afganistan'daki Türk askerinin varlığı ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin yürütülen görüşmelere ilişkin yapılan konuşma esnasında, sunucu Ayşenur Arslan, "Afganistan bilmecesi... Oralarda gidiş çok fena değil mi? Asker göndereceğiz değil mi? Öyle görünüyor" sorusunu yöneltti.





SKANDAL SÖZLER

Bunun üzerine söz hakkı alan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" dedi.