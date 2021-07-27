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    • 27.07.2021 11:19
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    Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler! Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi

    Halk TV yayınında sunucu Ayşenur Arslan'ın "Afganistan'a asker göndereceğiz değil mi?" sorusuna yanıt veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" ifadesini kullandı.

    Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi

    CHP'nin kanalı Halk TV ekranlarında Türk askerine yönelik çirkin bir benzetmede bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında Mehmetçik için 'ihraç ürün' dedi.

    Afganistan'daki Türk askerinin varlığı ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin yürütülen görüşmelere ilişkin yapılan konuşma esnasında, sunucu Ayşenur Arslan, "Afganistan bilmecesi... Oralarda gidiş çok fena değil mi? Asker göndereceğiz değil mi? Öyle görünüyor" sorusunu yöneltti.

    SKANDAL SÖZLER
    Bunun üzerine söz hakkı alan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" dedi.

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    Haberler Güncel Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler! Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi