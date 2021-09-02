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    • Güncel
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    • 02.09.2021 17:37
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Detaylar geliyor...

    1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


        29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

            25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

            24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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