Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar geliyor...
1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar geliyor...
1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO
25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO
24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU