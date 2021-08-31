Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
KOCA UYARDI: SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin uyarıda bulundu. Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerine yer verdi.
30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU