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    • 31.08.2021 20:40
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

    Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

    KOCA UYARDI: SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin uyarıda bulundu. Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerine yer verdi.

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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum
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