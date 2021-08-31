Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN NAHYAN TEMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün gece saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.