Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamanmını kapattık. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren okulları MSÜ bünyesinde tekrar kurduk. Kurumsal bütünlüğü sağladık. MSÜ faaliyete geçtiğinde 1. sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat yapıyorlardı. Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var. İngilizce'nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.

Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim verdi. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.

Üniversitemize bağlı harp okulundan 1452 öğrencinin mezuniyetini hep birlikte yaşıyoruz.