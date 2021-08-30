Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamanmını kapattık. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren okulları MSÜ bünyesinde tekrar kurduk. Kurumsal bütünlüğü sağladık. MSÜ faaliyete geçtiğinde 1. sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat yapıyorlardı. Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var. İngilizce'nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.
Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim verdi. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.
Üniversitemize bağlı harp okulundan 1452 öğrencinin mezuniyetini hep birlikte yaşıyoruz.
Az önce devasa bir Milli Savunma, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarımızın yerleşkesinin temelini attık. 19 Mayıs 2023'te de açılışını yapacağız. Dünyada eşine benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye'ye yakışır, ancak sizlere bizlere yakışır. Astsubay MYO'ların bugünkü mezun sayısı da 2254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyesindeki personelin eğitim ihtiyacı kesintisiz bir şekilde tamamlanmıştır.