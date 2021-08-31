Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Kavuk sahibi kimdir?

Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kavuk merak edilen konulardan birisi oldu. Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden birisi olan "kavuk" uzun yıllar boyunca usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'daydı. Şensoy kavuğu birkaç yıl önce devretmişti. Peki; kavuk kimde?
KAVUK KİMDE?
Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti.
Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğun yeni sahibiyle buluştuğu tören Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Öztekin ve Çoruh ile yapılan röportajlardan hazırlanan belgeselin gösterilmesiyle başlayan program, beşinci kavuklu Rasim Öztekin'in sahneye gelerek konukları selamlamasıyla devam etti.
Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy'a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh'u aradığını anlatan Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim." diye konuştu.