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    Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Kavuk sahibi kimdir?

    Kavuk kimde? Ferhan Şensoy’un ölümünün ardından kavuğun sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Kavuk sahibi kimdir? Ferhan Şensoy kavuk haberleri merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; kavuk kimde? Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi kavuk, devir teslim töreniyle bir başka ustanın başına geçiyor. Bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil eder. Peki, kavuk kimde?

    takvim.com.tr
    Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Kavuk sahibi kimdir?

    Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kavuk merak edilen konulardan birisi oldu. Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden birisi olan "kavuk" uzun yıllar boyunca usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'daydı. Şensoy kavuğu birkaç yıl önce devretmişti. Peki; kavuk kimde?

    KAVUK KİMDE?

    Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti.

    Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğun yeni sahibiyle buluştuğu tören Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Öztekin ve Çoruh ile yapılan röportajlardan hazırlanan belgeselin gösterilmesiyle başlayan program, beşinci kavuklu Rasim Öztekin'in sahneye gelerek konukları selamlamasıyla devam etti.

    Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy'a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh'u aradığını anlatan Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim." diye konuştu.

        Öztekin, kavuk devir teslim törenini 27 Mart Dünya Tiyatro gününde yapmak istediklerini fakat salgın tedbirleri nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı. Töreni açık havada yapma kararı aldıklarını aktaran Öztekin, "Açık hava deyince açıkçası hiç böyle bir şey düşünmüyordum." diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." dedi. Törene gelen usta tiyatroculara da selam veren Öztekin, "Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir." ifadesini kullandı. Daha sonra Öztekin kavuğu sahneye davet ettiği Çoruh'a devretti.
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        Haberler Güncel Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Kavuk sahibi kimdir?
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