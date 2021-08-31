Kavuk kimde? Ferhan Şensoy kime kavuk verdi? Kavuk sahibi kimdir?

Öztekin, kavuk devir teslim törenini 27 Mart Dünya Tiyatro gününde yapmak istediklerini fakat salgın tedbirleri nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı. Töreni açık havada yapma kararı aldıklarını aktaran Öztekin, "Açık hava deyince açıkçası hiç böyle bir şey düşünmüyordum." diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." dedi. Törene gelen usta tiyatroculara da selam veren Öztekin, "Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir." ifadesini kullandı. Daha sonra Öztekin kavuğu sahneye davet ettiği Çoruh'a devretti.