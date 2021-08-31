Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? İşte detaylar!

Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? Üniversitelerde burs veren kurumlarla ilgili arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş hakkı kazandı. Üniversite macerası başlayacak öğrencilerin merak ettiği konu ise üniversite burs başvurusu nasıl yapılır oldu. Peki; burs veren kurumlar hangileri? İşte üniversite öğrencilerinin burs alma yolları!
ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021 yılındaki KYK burs başvurularının yapılacağı tarihin Ekim ayı olacağı tahmin ediliyor.
BURS VEREN KURUMLAR HANGİLERİ?
TÜBİTAK Bursları
Tübitak bursu hakkında detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Vehbi Koç Vakfı
En yüksek bursu veren vakıflar arasında yer alan Vehbi Koç Vakfı için detaylı bilgiler https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresinde yer almaktadır.
Türk Eğitim Vakfı
TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere hem yurt içi hem de yurt dışı burs vermektedir. TEV'in burs başvuruları hakkında detaylı bilgi için http://burs.tev.org.tr/ adresine giriniz.
Türkiye Diyanet Vakfı
İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren TDV için https://diyanetburslari.tdv.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.