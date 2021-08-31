Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? İşte detaylar!

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası da herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan ve yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk beş tercihinde öğretmen yetiştiren fakülteleri yazan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs vermektedir. İşte o fakülteler;

Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği