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    • 31.08.2021 14:50
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    Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? İşte detaylar!

    Burs veren kurumlar hangileri? Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Üniversitelere yerleşme hakkı kazanan öğrenciler burs veren kurumlar hakkında araştırma yapıyor. Üniversite öğrencilerinin en büyük sıkıntılarından birisi maddi imkanlar olmaktadır. Bu nedenle öğrenciler birçok kurumdan burs alabiliyor. Peki; üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konunun detayları haberimizde!

    takvim.com.tr
    Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? İşte detaylar!

    Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Burs veren kurumlar hangileri? Üniversitelerde burs veren kurumlarla ilgili arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş hakkı kazandı. Üniversite macerası başlayacak öğrencilerin merak ettiği konu ise üniversite burs başvurusu nasıl yapılır oldu. Peki; burs veren kurumlar hangileri? İşte üniversite öğrencilerinin burs alma yolları!

    ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

    2021 yılındaki KYK burs başvurularının yapılacağı tarihin Ekim ayı olacağı tahmin ediliyor.

    BURS VEREN KURUMLAR HANGİLERİ?

    TÜBİTAK Bursları

    Tübitak bursu hakkında detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

    Vehbi Koç Vakfı

    En yüksek bursu veren vakıflar arasında yer alan Vehbi Koç Vakfı için detaylı bilgiler https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresinde yer almaktadır.

    Türk Eğitim Vakfı

    TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere hem yurt içi hem de yurt dışı burs vermektedir. TEV'in burs başvuruları hakkında detaylı bilgi için http://burs.tev.org.tr/ adresine giriniz.

    Türkiye Diyanet Vakfı

    İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren TDV için https://diyanetburslari.tdv.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı

        Sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlayan 21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı hakkında detaylı bilgilere https://www.yekuv.org/universite-burslari/ adresine giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

        Toplum Gönüllüleri Vakfı

        Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması koşuluyla karşılıksız burs vermektedir. Burs başvurusu için https://www.tog.org.tr/ adresine tıklayabilirsiniz.

        Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

        Sadece eğitime destek amacıyla kurulan Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı gerekli şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Başvuru şartları ve diğer detaylar için https://www.gursoyokutmavakfi.org.tr/basvuru-kosullar/ adresine tıklayınız.

        Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

        Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere geri ödemesiz burs vermektedir. Karşılıksız burs başvurusu için https://www.alarko.com.tr/tr/sorumluluk/burslar adresine gidiniz.

        İstanbul Ticaret Odası

        İstanbul Ticaret Odası da herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan ve yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs vermektedir.

        Milli Eğitim Bakanlığı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk beş tercihinde öğretmen yetiştiren fakülteleri yazan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs vermektedir. İşte o fakülteler;

        Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

        İHKİB ve İTHİB bursu

        İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), "Tercihim Tekstil Mühendisliği" Projesi kapsamında ilk beş tercihinden birini Tekstil Mühendisliği olarak belirleyen öğrencilerden ilk 20 bine girenlere asgari ücret, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin %70'i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin %50'si tutarında burs vermektedir.

        İstanbul Sanayi Odası Vakfı

        Yanlızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlayan İstanbul Sanayi Odası Vakfı İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan Mühendislik Fakültelerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.
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