Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir? Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir?

Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Türk tiyatrosunun usta isimlerinden birisi olan Ferhan Şensoy'un ölümü sevenlerini ve tiyatro camiasını yasa boğdu. Bu gelişmenin ardından Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir? Şensoy, 1988 yılında evlendiği Derya Baykal ile 2004 yılında boşanmış ve iki kız çocuğu olmuştu.
"BABAM UÇTU GÖKLERE"
"Eski eşi Derya Baykal'dan iki kızı olan Ferhan Şensoy için başsağlığı mesajları yayınlandı. Şensoy'un hamileliğinin son aylarında olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ortaoyuncular hesabının vefat mesajını alıntılayan Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere..." notunu düştü.
Şensoy'un diğer kızı Derya Şensoy ise sosyal medya hesabından "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" açıklamasını yaptı.