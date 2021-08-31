Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Ferhan Şensoy neden öldü, kaç yaşındaydı?

FERHAN ŞENSOY HASTALIĞI NEYDİ?

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'un hastalığı ile ilgili geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.