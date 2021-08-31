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    • 31.08.2021 09:49
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    Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Ferhan Şensoy neden öldü, kaç yaşındaydı?

    Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Ünlü sanatçı Ferhan Şensoy neden öldü? Tiyatro duayeni usta sanatçı Ferhan Şensoy’un ölüm haberi sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema, edebiyat alanlarında verdiği eserlerle dikkat çeken Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Ferhan Şensoy neden öldü, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy’un ölüm sebebi hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Ferhan Şensoy neden öldü, kaç yaşındaydı?

    Ferhan Şensoy neden öldü? Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Yıllarını Türk tiyatrosuna veren Ferhan Şensoy eserleriyle milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Yıllar boyu tiyatroya damga vuran usta sanatçının ölümünün ardından Ferhan Şensoy hastalığı neydi? Ferhan Şensoy neden öldü? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

    FERHAN ŞENSOY HASTALIĞI NEYDİ?

    Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.

    Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Şensoy'un vefatını duyurdu.

    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören sanatçının, 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.

    Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.

        FERHAN ŞENSOY HASTALIĞI NEYDİ?

        Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'un hastalığı ile ilgili geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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